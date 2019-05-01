كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين يهنئ إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو باعتلائه العرش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برقية تهنئة إلى إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو، بمناسبة اعتلائه العرش.

وأشار بوتين في تهنئته، إلى أن موسكو وطوكيو تجريان حوارا سياسيا ذا طابع بناء، وذكر أن الدولتين، تتعاونان في سبيل حل المشاكل الآنية.

وفي البرقية، التي نشرت على موقع الكرملين اليوم، أعرب بوتين عن ثقته بأن التعاون الروسي الياباني في مختلف المجالات، سيصب في مصلحة الشعبين ويعزز الاستقرار والأمن الدوليين.

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وتمنى بوتين، للإمبراطور الياباني الجديد الصحة والرفاهية والحكم الناجح المديد لما فيه صالح الشعب الياباني.

وأصبح ناروهيتو الإمبراطور الـ126 لليابان اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء، حيث تسلم خلال الاحتفال القصير الذي استمر ست دقائق فقط، الشارات الإمبراطورية المقدّسة التي تضفي الطابع الرسمي على مكانته إمبراطورا وهي سيف ومرآة وجوهرة.