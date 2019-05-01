كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يتوعد كوبا بـ"حظر تام وشامل" بسبب فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كوبا، بتنظيم عمليات عسكرية في فنزويلا، لدعم الرئيس نيكولاس مادورو، وهدد بفرض عقوبات صارمة على هافانا ما لم تتراجع عن ذلك.

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وقال ترامب في تغريدة على تويتر: "إذا لم توقف القوات والميليشيات الكوبية فوراً العمليات العسكرية، وتحركاتها الأخرى التي تهدف إلى إحداث وفيات وتدمير دستور فنزويلا، سيُفرض حظر تام وشامل على الجزيرة الكوبية بالإضافة إلى عقوبات على أعلى مستوى".

وأضاف "آمل أن يعود جميع الجنود الكوبيون حالاً وبسلام إلى جزيرتهم".