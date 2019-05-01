كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرقاش: الدول العربية تدعم الانتقال بالسودان وتريد استقراره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الأربعاء، إن الدول العربية تدعم الانتقال في السودان الذي يوازن بين طموحات الناس واستقرار المؤسسات.

وأضاف على حسابه في "تويتر": "من المشروع تماماً أن تدعم الدول العربية انتقالاً منظماً ومستقراً في السودان. انتقال يوازن بعناية بين طموحات الناس واستقرار المؤسسات".

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وقال: "شهدنا فوضى كاملة في المنطقة ولا نريد المزيد من ذلك".