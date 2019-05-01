كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السلطات الأمريكية تعتقل أكبر مجموعة من المهاجرين قرب الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتجزت دورية الحدود الأمريكية، أكبر مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين يتم القبض عليهم في الحال.

وتم إلقاء القبض على 424 شخصًا بعد منتصف الليل في صن لاند بارك، ونيو مكسيكو، بينما تم القبض على 230 لاجئًا آخرين في آنتيلوب ويلز بنيو مكسيكو في حوالي الساعة الثانية صباحًا، وفقًا لتقارير الجمارك وحماية الحدود في البلاد.

وقال مكتب الجمارك وحماية الحدود، في بيان: "هذا وضع مستمر يواجهه ضباط حرس الحدود الأمريكيون في جنوب نيو مكسيكو: مئات من الآباء والأمهات والأطفال يواجههم عملاء بعد أن واجهوا رحلة خطيرة في أيدي المهربين عديمي الضمير".

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واتهم مكتب الجمارك وحماية الحدود، المنظمات الإجرامية بمواصلة "استغلال أرواح البشر الأبرياء من أجل تعزيز أنشطتهم غير المشروعة دون إيلاء الاعتبار الواجب لمخاطر حياة الإنسان".

و شدد المكتب على أنه: "في معظم الحالات، لا يعبر هؤلاء المهربون الحدود أبدًا من أجل تجنب الخوف".

يأتي هذا التطور، بعد أن أعلن البنتاجون يوم الاثنين، أنه سيرسل نحو 300 جندي إلى الحدود الأمريكية المكسيكية، لتنفيذ المهام التي من شأنها أن تجعلهم على اتصال بالمهاجرين.