كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس سريلانكا: العقل المدبر لتفجيرات عيد الفصح ربما يكون أجنبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا، بأنه "من الممكن تمامًا" أن يكون "عقل مدبر أجنبي" قد خطط للهجمات المميتة في سريلانكا.

وقال "سيريسينا"، لقناة "سكاي نيوز"، إنه قد يكون من الممكن أن تكون المجموعة الإرهابية "داعش" قد بدأت "استراتيجية جديدة" من خلال البدء في استهداف الدول الأصغر.

تأتي هذه التصريحات، بعد أيام من إعادة سريلانكا فرض حظر التجول لمدة يومين في المناطق المحيطة بمدينة كالموناي بشرق البلاد، والتي تعرضت لثلاثة تفجيرات في 26 أبريل.