كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني ليبي: المخابرات التركية تؤمن دخول قادة داعش إلى مصراتة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي طارق الجروشي، أن قادةً في تنظيم داعش الإرهابي وصلوا إلى مصراتة بحراً قادمين من تركيا بإشراف المخابرات التركية.

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وطالب الجروشي الجيش الليبي بإخضاع السفن المتجهة إلى ميناء مصراتة إلى رقابة صارمة، وتفتيش دقيق، وفق ما نقل عنه موقع "المتوسط" أمس الثلاثاء.

ودعا عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي، مجلس الأمن إلى رفع حظر التسليح عن الجيش الليبي، وعقد جلسة طارئة لبحث الدعم التركي للإرهابيين في ليبيا.