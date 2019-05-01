كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير كازاخستاني: نسعى للاستفادة من خبرات المؤسسات الخيرية الإماراتية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى وزير المعلومات والتنمية المجتمعية في جمهورية كازاخستان داورين أبايف، سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر، ومدير عام مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية حمد سالم بن كردوس العامري، والوفد المرافق له وذلك في مقر الوزارة.

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وأكد داورين أبايف خلال اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة، متانة العلاقات الإماراتية الكازاخستانية ممثلة بالعديد من الإتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين البلدين، مشيراً إلى حرصه على الاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة للمؤسسات الخيرية الإماراتية.

من جانبه رحب حمد سالم بن كردوس العامري بزيارة الوفود الكازاخستانية دولة الإمارات، فيما أكد سفير الدولة أهمية تبادل الزيارات لما فيه مصلحة للبلدين الصديقين.