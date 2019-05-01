كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات تدشن مشروع مياه في الساحل الغربي لليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دشنت دولة الإمارات العربية المتحدة، مشروع المياه الإستراتيجي في منطقة القطابا بمديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة في إطار استجاباتها السريعة لتلبية احتياجات أهالي الساحل الغربي لليمن.

وشمل المشروع إعادة تأهيل وتجهيز بئر ارتوازية وخزان مياه سعة 100 ألف لتر وشبكة المياه بطول 36 ألف متر وتزويده بغطاس ومنظومة طاقة شمسية متكاملة.

شح المياه

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وقال مدير الشؤون الإنسانية لـ "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي" في اليمن محمد الجنيبي، إن "هذا المشروع الإستراتيجي الذي تشرف على تنفيذه الهيئة يعتبر من أهم المشاريع التي تنفذ في مديرية الخوخة للحد من معاناة الأسر التي كانت تعاني من شح المياه النقية".

من جهته، أكد مدير عام مديرية الخوخة رئيس المجلس المحلي محمد يحيى عبد السلام أن الإمارات نفذت عدداً كبيراً من المشاريع في مجالات "الصحة والتعليم والمياه والكهرباء"، شملت جميع قرى ومناطق المديرية، منوهاً إلى أن مشروع مياه القطابا سيخدم أكثر من 15 ألف نسمة من أبناء المنطقة.

من ناحيتهم أشاد عدد من الأهالي بالدور العظيم الذي تقوم به دولة الإمارات لإعادة تطبيع الحياة من خلال تنفيذها جملة من المشروعات الحيوية على امتداد قرى ومناطق ومدن الساحل الغربي.