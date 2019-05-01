سخنين: انهيار حائط على منزل مأهول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انهار فجر اليوم، الأربعاء، جدار واق على أحد المنازل المأهولة الواقعة في حي "وادي الصفا" في مدينة سخنين، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.
وأسفرت الحادثة عن تسجيل أضرار جسيمة في المنزل، كما تسببت بحالة هلع بين أفراد العائلة.
وفي التفاصيل، فإن الحائط انهار لأسباب غير معروفة بعد ما أدى إلى ارتطامه واختراقه لجدران المنزل، ما خلف أضرارا جسيمة في المكان.
واستدعيت إلى المكان طواقم من الإنقاذ والإسعاف خشية وقوع إصابات، والتي عملت على إزالة العوائق وفسح المجال أمام تحرير أفراد العائلة بعدما كانوا عالقين داخل المنزل.
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