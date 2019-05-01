شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم مباغت للجيش الوطني يقتل 12 حوثيا بصرواح بمأرب والان مع التفاصيل
أعلن الجيش الوطني، مساء الثلاثاء، مقتل 12 عنصرا حوثيا وإصابة العشرات في هجوم مباغت بجبهة "صرواح" التابعة لمحافظة مأرب شرقي البلاد.
وذكرت وزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش الوطني شنت هجوما عنيفا على مواقع تمركز المليشيا الحوثية المدعومة من إيران في ميسرة جبهة صرواح بمأرب.
وأسفر الهجوم عن مقتل 12 عنصرا حوثيا ظلت جثثهم متناثرة في المنطقة لعدة ساعات قبل أن يوجه قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء فيصل حسن بدفنها، فيما أصيب العشرات من العناصر الحوثية، وفقا للمصدر.
وبالتزامن مع المعارك شنت مدفعية الجيش الوطني قصفا استهدف تحركات المليشيا الحوثية في طريق هيلان بمأرب، ما أدى إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها.
وتكبدت مليشيا الحوثي عشرات القتلى والجرحى خلال الساعات الماضية في معارك بجبهات الضالع وتعز وصعدة.
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