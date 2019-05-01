الجيش الوطني يحرر مناطق جديدة في كتاف البقع بصعدة

تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، بإسناد من التحالف العربي، اليوم الأربعاء، من تحرير مناطق جديدة في مديريتي البقع وكتاف بمحافظة صعدة .

وأوضح قائد محور كتائب صعدة، العميد هاني باسلامه، لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية وبأسناد من مدفعية التحالف العربي حررت مناطق في المخنق وتبة القناصين وتبة البدر الإستراتيجية شرق مديرية كتاف البقع .. مشيراً إلى أن الميليشيات الإنقلابية كانت تتخذ تبة البدر مركزاً لعملياتها العسكرية .

وأضاف أن المعارك أسفرت عن مصرع وأصابة عدد كبير من الميليشيات الإنقلابية فيما لاذ الباقون بالفرار .