شكرا لقرائتكم خبر عن مصفاة عدن تعلن عن مناقصة لشراء ديزل لمحطات الكهرباء والان مع التفاصيل

أعلنت شركة مصافي عدن، مساء اليوم الثلاثاء، عن إنزال المناقصة رقم ( 2 ) لعام 2019 لشراء 40 الف طن من مادة الديزل، لتموين محطات توليد الكهرباء.

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد نصت المناقصة على أن تقدم العروض بالدولار الأمريكي لكل طن من قبل الشركات المؤهلة لدى شركة مصافي عدن وبسعر ثابت، وأن تشمل العروض توصيل كمية الديزل إلى خزانات الشركة، وأن يتحمل المورد أي متطلبات مالية حكومية وأي رسوم متعلقة بالضرائب أو الجمارك إضافة إلى أي التزامات أخرى.

وأشترطت المناقصة على ضرورة وصول شحنة الديزل إلى مصافي عدن في 8 مايو 2019م .. مشيرة إلى أن فتح المظاريف سيكون في مبنى الإدارة المركزية لشركة مصافي عدن في الساعة العاشرة صباحاً في يوم الأحد الموافق 5 مايو 2019م.

وتزامن إنزال المناقصة، مع إطلاق نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، حملة لتمديد منحة السعودية النفطية لمحطات الكهرباء في عدن .