شكرا لقرائتكم خبر عن اتلاف 684 لترا من زيوت الطبخ في الشحر بساحل حضرموت والان مع التفاصيل

تمكنت هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة اليوم الثلاثاء، من ضبط كمية من زيوت الطبخ المستورد غير صالحة للاستهلاك، وذلك أثناء تفريغ حمولة أحد القوارب الخشبية بميناء الشحر .

وتقدر الكمية التي تم ضبطها بما يزيد عن 684 لتر بما يعادل 85 جالونا سعة 8 لتر تعرضت للتلف والخزق نتيجة وجود قوارض بداخل السفينة الخشبية .

وباشر المختصون بقسم الإصحاح البيئي بمكتب الأشغال العامة والطرق بالنزول إلى موقع الضبط برصيف ميناء الشحر، ومعاينة كمية الزيوت المضبوطة وتحرير محاضر ضبط ومحاضر إتلاف بها .

حضر عملية الإتلاف التي تمت في مقلب القمامة المركزي شمال مدينة الشحر مندوبي جهاز الرقابة والمحاسبة، ومندوبي هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بميناء الشحر ومندوبي قسم الإصحاح البيئي بمكتب الأشغال العامة والطرق ومندوبي أمن الميناء .