شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تبعث رسالة تحذير لإرهاب إيران في مياه الخليج العربي والان مع التفاصيل

بعث فريق التواصل التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، برسالة تحذير شديدة لإرهاب إيران في مياه الخليج العربي وتهديدها للملاحة الدولية. الرسالة جاءت بنشر فريق التواصل عبر صفحته على تويتر، فيديو لحاملة الطائرات الضخمة "يو إس إس جون سي ستنس" داخل مياه الخليج العربي. وعلق فريق التواصل على الفيديو، الذي بلغت مدته دقيقة ونصف الدقيقة، قائلاً: "إن (ستنس) هي حاملة الطائرات الوحيدة في المنطقة، وهي من القطع البحرية التابعة للأسطول الخامس الأمريكي".

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