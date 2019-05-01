شكرا لقرائتكم خبر عن إرساء مناقصات 21 مشروعا بوادي حضرموت والان مع التفاصيل
أقرت لجنة المناقصات بوادي وصحراء حضرموت في اجتماعها الثلاثاء، 21 عرضا مقدمة من عدد من المقاولين بعد استكمال عملية تحليلها من اللجنة الفنية .
وتتوزع المشاريع الممولة من حصة حضرموت من مبيعات النفط في مجالات الصحة العامة والسكان والتربية والتعليم والأشغال العامة والطرق و المياه و جامعة سيئون وصيانة و ترميم قصر سيئون التاريخي .
وشددت اللجنة في اجتماعها، على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقاولين المتأخرين في تنفيذ المشاريع وفق الفترة الزمنية المحددة بالعقود .
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