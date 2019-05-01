شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل انعقاد الدورة الاعتيادية للمكتب التنفيذي بالريدة وقصيعر والان مع التفاصيل

ناقش المكتب التنفيذي بمديرية الريدة و قصيعر أمس عددًا من القضايا الهامة التي تخص عمل الإدارات والمؤسسات العاملة بالمديرية.

جاء ذلك خلال انعقاد الدورة الاعتيادية للمكتب التنفيذي بمديرية الريدة وقصيعر والتي عقدت اليوم برئاسة عمر أحمد الجفري مدير عام المديرية.

وبحث الاجتماع، عددا عدد من القضايا المطروحة في جدول أعمالها،منها تقرير حول المؤسسة العامة للكهرباء، وتقريرا عن نشاط فرع المؤسسة المحلية للمياه بالإضافة لتقرير نشاط الزراعة بالمديرية لعام 2018 م.

وخلال الاجتماع، استمع المكتب التنفيذي من مدير المؤسسة العامة للكهرباء مناقشة استكمال تحسين الشبكة للمواقع التي لم تندرج ضمن خطة التحسين الجديد وكذلك تحسين الشبكات القديمة المتهالكة.

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وطالب الاجتماع في توصية لمحافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني،برفع مخصص الوقود لكهرباء مديرية الريدة و قصيعر من 30 ألف لتر يومياً إلى 55 ألف لتر لتغطية الاستهلاك و ساعات انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف.

كما تطرق الاجتماع إلى نشاط فرع المؤسسة المحلية للمياه حيث تمت مناقشة استعدادات المديرية لفصل الصيف وكيفية مواجهة الانقطاعات السابقة للمياه وكيفية معالجتها.

واستمع المكتب التفيذي خلال اجتماعه إلى تقرير مكتب الزراعة حيث تم طرح بعض الملاحظات والتي تم الرد عليها خلال انعقاد الاجتماع.

هذا وقد خرجت الدورة في ختام انعقادها بعدد من القرارات والتوصيات التي تصب في تعزيز عمل الإدارات والمؤسسات بالمديرية، حتى تستطيع من مواصلة نجاحاتها وأداء رسالتها على أكمل وجه.