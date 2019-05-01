إسرائيل تعتقل صيادين فلسطينيين وتصيب ثالث قبالة غزة

اعتقلت قوات البحرية الإسرائيلية، صباح الأربعاء، صيادَيْن فلسطينيين وأصابت ثالث بالرصاص، وصادرت قارب صيد خلال عملهم في عرض البحر قبالة غزة.

وقال زكريا بكر، مسؤول لجان الصيادين: إن زوارق الاحتلال الحربية أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة وفتحت مضخات المياه تُجاه قارب الصياد صالح محمد أبو ريالة غرب منطقة الواحة على بعد 3 أميال في عرض بحر شمال القطاع.



وذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الصيادين خالد خالد أبو ريالة وحازم صالح أبو ريالة، وصادرت قارب الصيد.

وأضاف أن قوات الاحتلال أصابت الصياد محمد بشير أبو ريالة بعيار مطاطي في ظهره، وتمكّن الصيادون من إخراجه على متن أحد القوارب وإيصاله إلى سيارة إسعاف نقلته إلى المستشفى.

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ويأتي الاعتداء بعد يوم من إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقليص مساحة الصيد في عرض بحر قطاع غزة، إلى 6 أميال في خرق جديد لتفاهمات التهدئة مع الفصائل بغزة بوساطة مصرية وأممية.

وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق كميل أبو ركن، في بيان، إنه تم تقليص مساحة الصيد البحري بقطاع غزة إلى ٦ أميال بحرية حتى إشعار آخر.

وادعى أن الخطوة تأتي رداً على إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل مساء الإثنين من قبل حركة الجهاد الإسلامي.

ونهاية مارس/آذار الماضي، أعلن الاحتلال الإسرائيلي زيادة مساحة الصيد ضمن تفاهمات مع الفصائل الفلسطينية مقابل وقف الفعاليات الخشنة في مسيرات العودة.