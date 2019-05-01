واشنطن تحظر الطيران المنخفض فوق المجال الجوي لفنزويلا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية تحذر من التحليق المنخفض فوق فنزويلا
أصدرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أمرا يمنع شركات الطيران الأمريكية من التحليق على ارتفاع يقل عن 26 ألف قدم فوق المجال الجوي لفنزويلا حتى إشعار آخر بدعوى تزايد عدم الاستقرار السياسي والتوترات.
وذكر تحذير الإدارة، الصادر مساء الثلاثاء، أنه يتعين على أي شركة مشغلة لرحلات جوية في الوقت الراهن في فنزويلا، بما في ذلك الرحلات الخاصة، المغادرة في غضون 48 ساعة.
ووجه زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، أقوى نداء على الإطلاق للجيش لمساعدته في الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو لكن لا توجد أي دلالات واضحة على حدوث انشقاق في صفوف قيادة القوات المسلحة.
كانت شركة أمريكان إيرلاينز أعلنت في مارس/آذار تعليق رحلاتها إلى فنزويلا إلى أجل غير مسمى في ظل استمرار التوتر السياسي والاضطرابات هناك.
ومن المتوقع أن يخرج الفنزويليون إلى الشوارع اليوم الأربعاء للمشاركة في مسيرة تعهد زعيم المعارضة خوان جوايدو بأنها ستكون "الأكبر" في تاريخ البلاد.
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