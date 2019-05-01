عضو الرئاسي الليبي المستقيل: طهران تُسلح كتائب موالية لحكومة الوفاق

كشف عضو المجلس الرئاسي الليبي المستقيل علي القطراني، وصول وفدٍ من الكتائب الموالية لحكومة الوفاق في طرابلس، إلى طهران بحثاً عن السلاح، وفقا لموقع 24.

واتهم القطراني، في تصريحات صحافية لقناة "الحدث" الثلاثاء، المجلس الرئاسي بتوفير الغطاء للجماعات الإرهابية في طرابلس، وفق ما نقل عنه موقع "المرصد" الليبي.

يشار إلى أن تصريحات القطراني تزامنت مع وصول سفينة إيرانية تابعة للحرس الثوري الإيراني، ومدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية والدولية إلى ميناء مصراتة في الأسبوع الماضي.

وأُدرجت هذه السفينة على قائمة العقوبات بسبب استخدامها من الحرس الثوري الإيراني لنقل شحنات أسلحة إلى فصائل مسلحة موالية لايران.