حميدتي يؤكد ضرورة هيكلة الشرطة السودانية والنأي بها بعيدا عن الحزبية

أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"، ضرورة هيكلة الشرطة السودانية والنأي بها بعيداً عن الجهوية والحزبية والقبلية.

وجاءت تصريحات "حميدتي" خلال مخاطبته حشدا من الشرطة بالخرطوم، الثلاثاء والذي تم بعد يوم من تنفيذ ضباط الشرطة من رتبة النقيب فما دون إضراباً عن العمل استمر ليوم واحد، وفقا للعين الإخبارية.

وأعلن حميدتي - وهو قائد قوات الدعم السريع ذائعة الصيت - عن حافز 3 أشهر لكافة منسوبي قوات الشرطة، وإعادة منحة البديل النقدي التي جرى إيقافها عام 2013، وإلغاء لوائح الشرطة السارية واستبدالها بأخرى تتماشى مع لوائح القوات النظامية الأخرى.

واعتبر أن قوات الشرطة تمثل خط الدفاع الأول، وأن المجلس العسكري سيقف معها حتى تضطلع بدورها، وقال إنهم لن يسمحوا لأي جهة نظامية أخرى القيام بصلاحيات الشرطة.

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وأكد حميدتي اعتماد المجلس العسكري الهيكل الراتبي الجديد المقدم من قيادة الشرطة، قائلاً "نعمل على تحسين بيئة العمل في الشرطة، وإنفاذ كافة مطالب منسوبيها للحياة الكريمة ورفع الظلم ومحاسبة المقصرين، ونريد تفانياً في العمل والتضحية فيه، وعدم الالتفات لأصحاب الأجندة".

وذكر أن الشرطة جهاز قومي لا يخضع للجهوية والحزبية والقبلية، وشدد على قومية الشرطة في المرحلة القادمة، وألا يخضع تعيين الضباط فيها لهذه التصنيفات كما كان في السابق.

وفي أبريل/نيسان الجاري، انحاز الجيش السوداني للشعب وعزل الرئيس السابق عمر البشير من الحكم، بعد 4 أشهر من الاحتجاجات المستمرة في الأحياء والأسواق ومواقف المواصلات العامة، قبل أن تتوج بالوصول إلى مقر قيادة الجيش والاعتصام أمامها.