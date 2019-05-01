من سوريا إلى كندا .. دولاً حظرت جماعة الإخوان بسبب أنشطتها الإرهابية .. شاهد

حظرت عدد من الدول العربية والأجنبية، جماعة الإخوان، بعد تزايد عملياتها الإرهابية وإنتشار فكرها التكفيري فيها .

وكانت بدايات الحظر في سوريا، حيث صنفت السلطات السورية في العام 1982م ، جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً بعد تنفيذه عمليات إرهابية .

وفي العام 2006م أدرجت روسيا جماعة الإخوان على لائحة المنظمات الإرهابية، قبل أن تلحقها مصر في العام 2013، لتعلن الجماعة منظمة إرهابية وتحظر كل أنشطتها في العاصمة القاهرة والمحافظات والمدن .

وفي العام 2014 صنفت المملكة العربية السعودية، في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، الإخوان بإنها جماعة إرهابية، وفي نفس العام حذت الإمارات حذو السعودية بإدراج الجماعة على لائحة المنظمات الإرهابية، وفي نفس العام أيضاً وافق البرلمان الكندي على إدراج جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب .

بدورها منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وسعت قائمة المنظمات الإرهابية إلى 31 منظمة، لتشمل جماعة الإخوان.