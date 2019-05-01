واشنطن تطالب مشغلي الخدمات الجوية الأمريكيين بمغادرة فنزويلا

طلبت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية من مشغلي الخدمات الجوية الأمريكيين، مغادرة فنزويلا في غضون 48 ساعة، وفقا لموقع 24.

ومنعت الإدارة شركات الطيران الأمريكية، ومشغلي الطائرات التجارية من التحليق على ارتفاع أقل من 26 ألف قدم فوق المجال الجوي الفنزويلي حتى إشعار آخر، حسب ما أفادت به وكالة "بلومبرغ" للأنباء.

وأضافت، أن سبب القرار الاضطراب السياسي والتوتر المتزايد في البلاد.