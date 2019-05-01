صحيفة : الإمارات أمل الشباب ودبي الاجمل في العالم

قالت صحيفة البيان في إفتتاحيتها اليوم، أن الإمارات أرض تحقيق الأحلام، ليس لمواطنيها فقط، بل لجميع من يؤمّها طامحاً إلى جودة العيش والعمل .

وأكدت أن هذه المكانة المرموقة تواصل الدولة ترسيخها يوماً بعد يوم، وتتوالى على تأكيدها الشهادات من الشباب أنفسهم .. مشيرة إلى أن اختيار الشباب العربي الإمارات، ثماني سنوات على التوالي، النموذج التنموي والبلد المفضل لهم للعمل والعيش فيه، هو شهادة قوية على كل ما رسّخ الدولة أرضاً للريادة والفرص وتحقيق الأحلام للجميع.

وأضافت "بل تأتي هذه الشهادات مؤكدة أن الإمارات، بوصفها خياراً مفضلاً، تسبق دولاً متقدمة في تقرير استطلاع رأي الشباب العربي، إذ تتبعها في التقرير دول مثل كندا والولايات المتحدة وبريطانيا، وهو الأمر الذي يبعث برسالة أمل وإيجابية قوية عربياً بأن قهر المستحيل ممكن، وأن عالمنا العربي قادر على تحقيق النماذج التنموية الناجحة والمتقدمة، والحاضنة للشباب وطاقاتهم وطموحاتهم".

وتابعت "هذا الأمل الذي يؤكده محمد بن راشد وهو يبارك هذا الإنجاز بقول سموه مخاطباً الشباب العربي: «أقول لهم الإمارات كانت وستبقى بلدكم.. وهي جزء من وطن عربي كبير وجميل سيستمر في النهوض بطاقة شبابه وأحلامهم العظيمة»".

وتؤكد الصحيفة أن نجاحات الإمارات الباهرة ستظل منارة أمل وتفاؤل لجميع العرب، وتجربتها في تحقيق البيئة الحاضنة للشباب وأحلامهم ومواهبهم وإبداعاتهم ستظل نبعاً ينهل منه من يريد تحقيق الخير والمستقبل المشرق لشعوب المنطقة.

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وفي مقال آخر، أكدت الصحيفة، أن دبي تعتبر الأجمل في العالم، مشيرة إلى أنه لا تتوقف عجلة البناء والتنمية والتطوير في دولة الإمارات يوماً واحداً، بل ينام الناس على مشاريع ويستيقظون على غيرها، وذلك في دولة تسابق الزمن من أجل مجتمع الرفاهية والسعادة والتطور والتفوق والإبداع .

وقالت "وها هي دبي تشهد إطلاق حزمة جديدة من مشاريع السعادة والرفاهية التي اعتمدها بالأمس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قائلاً: «اعتمدنا اليوم مجموعة مشاريع تطويرية لاستكمال بناء أجمل مدينة في العالم.. مدينة دبي»".

وبحسب الصحيفة، تأتي هذه الحزمة من المشاريع التي تتولاها هيئة الطرق والمواصلات في دبي في إطار رؤية القيادة الرشيدة لمسيرة التطوير ضمن مختلف القطاعات التنموية، لاسيما الخدميّة منها، بما يضمن أفضل نوعيات الحياة للناس وفق أرقى المعايير العالمية، وتعمل الهيئة على تطبيق استراتيجية متكاملة لتحقيق أهداف هذه الرؤية الطموحة بصورة تكفل السعادة والرفاهية لسكان دبي وزوارها.

وتشمل المشاريع الحدائق والمتنزهات الحديثة والساحات والمشايات التي توفر مناطق الترفيه والراحة والسعادة للعائلات والأفراد، هذا إلى جانب مشاريع البنية التحتية بتطوير الطرق بهدف زيادة السلامة المرورية ورفع الطاقة الاستيعابية وخدمة المناطق السكنية والتطويرية، وكذلك مشاريع الأنظمة المرورية الحديثة التي تعتمد على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء.

وأختتمت الصحيفة مقالها، بالتأكيد على أنه هكذا تنطلق دبي بسواعد أبنائها وبتوجيه ومتابعة مستمرة من القيادة الرشيدة نحو بناء أجمل مدينة في العالم، بما تضمه من معالم ووسائل راحة وخدمات تضمن أفضل نوعيات الحياة للناس وفق أرقى المعايير العالمية، سعياً لتحقيق السعادة والرفاهية لسكان دبي وزوارها.