إزاى تقدم لابنك فى المدارس اليابانية المصرية × 10 خطوات

كتب محمود طه حسين أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التقدم إلكترونيا على المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل بإجمالى 35 مدرسة، اليوم السابع" يقدم فى 10 معلومات خكوات التقدم. 1ـ الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالى: ضغط هنا Advertisements 2ـ البحث على أيقونة موقع المدارس اليابانية وتضغط على الرابط التالى: اضغط هنا 3ـ سوف تظهر رسالة بعنوان": تقدم الآن وكن طالبا فى المدارس المصرية اليابانية". 4 بعد الضغط على هذه الرسالة سوف...

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