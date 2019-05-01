خبير معلومات يكشف سر لجوء الإرهابى أبو بكر البغدادى للظهور عبر "تيلجرام"

كتب محمد صبحى

قال وليد حجاج، خبير أمن المعلومات والمعروف إعلاميًا بـ"صائد الهاكرز"، إن لجوء تنظيم "داعش الإرهابى" وظهور أبو بكر البغدادى من خلال تقنية "تيلجرام" يعود لكون هذه التنقية لا تعتمد فى تشغيلها على رقم تليفون مثل باقى تطبيقات التواصل الاجتماعى، إذ يتم استخدامه من خلال الإيميل وغير مرتبط برقم.

وأشار خبير أمن المعلومات، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن تطبيق تيلجرام هو البرنامج الوحيد من مختلف منصات التواصل لا يعتمد على رقم موبايل ويتم تحميله على كل أنواع الأجهزة، بالإضافة إلى أن تشفيره يكون بمستوى عالٍ ويتمتع بدرجة خصوصية...