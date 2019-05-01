فيديو.. "إخوانى منشق": قطر ترسل لأسرة «مرسى» 100 ألف جنيه شهريا

كتب عامر مصطفى

كشف القيادى الإخوانى المنشق، إبراهيم ربيع، تفاصيل خطيرة عن الأموال التى ترسلها قطر لقيادات جماعة الإخوان المحبوسين، وعلى رأسهم الرئيس المعزول، محمد مرسى.

وقال ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد، إن قطر ترسل لـ «مرسى» 600 ألف جنيه كل ستة أشهر، بمعدل 100 ألف جنيه شهريا.

وأوضح القيادى الإخوانى المنشق، أن قطر ترسل كذلك مبلغ 250 ألف جنيه شهريا للقيادى الإخوانى المحبوس خيرت الشاطر، وأيضا 100 ألف جنيه لـ «رشاد البيومى»، ومبالغ أخرى تتراوح بين 60 ألف و70 ألف للقيادات...