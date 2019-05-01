بطيش: عندما نناقش الموازنة العامة نفكر بالناس وبمسؤوليتنا تجاه الوطن

اشار وزير الاقتصاد منصور بطيش، الى انه عندما نناقش الموازنة العامة نفكر بالناس وبمسؤوليتنا تجاه الوطن، فلا نية ابداً بالنقد الشخصي او المزايدة لاننا كلنا معنيون بان نتساعد للنهوض بلبنان. نحن نتكامل ولا نتنافس.
ولفت بطيش في حديث اذاعي الى ان وزارة الاقتصاد ومديرية حماية المستهلك تراقب الاسعار لحماية المستهلك في المولدات الخاصة الامن الغذائي والافران وأسعار المحروقات، مؤكدا ان بمناسبة شهر رمضان استنفرنا المراقبين لدينا على رغم قلة عددهم، لمنع ارتفاع الاسعار بشكل عشوائي، داعياً المواطنين الى ارسال شكاواهم الى الوزارة في حال رصد أي مخالفة، وشدّد بطيش على ان سأطرح في مجلس الوزراء امكان الاستعانة بالاجهزة الامنية بالتعاون مع وزارة الداخلية لاقفال المحلات التي تخالف قوانين العمل بتوظيف سوريين، كاشفا انه بدأ مرحلة تفاوض مع الجامعات ليساعد الطلاب وزارة الاقتصاد في التوعية والارشاد ، لان هذه المهام هي من صلب عمل الوزارة لا فقط قمع المخالفات، مؤكدا ان الزودة على البنزين لم تلحظها الموازنة كما يسوق له البعض.
واعتبر بطيش ان ليس هناك تفكير بالمس برواتب العسكريين والمتعاقدين في الجيش وبخاصة انه للمرة الاولى في لبنان ينتشر الجيش على كامل التراب الوطني، ما يعني ان مهامه زادت، وهذه إحدى اهم انجازات العهد بقيادة الرئيس ميشال عون.
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