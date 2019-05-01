ابو زيد محيياً العمال: في عيدهم تمنياتنا تحقيق العدالة الاجتماعية وتوقف البطالة

هنأ النائب السابق ​أمل ابو زيد​ ​العمال​ في عيدهم، واشار في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "في الاول من ايار تحية الى كل عامل ضحّى وكدّ وتعب لتأمين لقمة عيش كريمة، وكل تمنياتنا أن تتحقق العدالة الاجتماعية وتنتهي كل اشكال ​البطالة​ وتتوقف المزاحمة الاجنبية للعامل اللبناني كي يعيش حراً كريماً ويتمسّك بوطنه ولا تحمله الظروف الصعبة على ​الهجرة​".

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