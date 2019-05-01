حاصباني: العجلة تعرقلنا ولا نريد إقرار موازنة "عالسريع" ويجب اخذ الوقت الكافي

اكد نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ ​غسان حاصباني​ انه لا شك ان مجلس الوزراء هو المكان السليم لمناقشة الملفات، ولكن العجلة تعرقلنا ولا نريد إقرار موازنة "عالسريع"، يجب أن نأخذ الوقت الكافي لدرس هذه ​الموازنة​ ولا خيار لدينا إلا أن يكون الأداء مختلفًا. وذكر انه طرح أفكار في مجلس الوزراء لها علاقة بهيكلية القطاعات الكبرى وقطاعات النقل والمؤسسات العامة والهيئات العامة، ولكن لم يتم التطرق الى نقاش أي منها.

ولفت حاصباني في حديث تلفزيوني، الى ان هناك هواجس كثيرة حول دور ​القطاع المصرفي​ ودور الدولة، واستقرار هذا القطاع مع تعزيز المداخلي في الميزان التجاري ووضع الليرة، خصوصًا بوجود عملات أجنبية نظرًا لأن صادراتنا أكثر من وارداتنا. واعتبر انه مقابل أي تحدٍ هناك فرص، واليوم التحديات كبيرة وعلينا الربط بين الموضوع الاقتصادي والمالي والنقدي، علينا النظر الى تلك المواضيع بتكامل ووضع هذا التكامل في الموازنة لتكون إصلاحية ونستفيد من هذا الوضع لنقوم بإصلاحات كبرى ونقوم بنقل نوعية للإقتصاد و​المالية العامة​.