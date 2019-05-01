أبو سليمان: لموازنة جريئة ولا لطلب التضحيات من فريق واحد

أكد وزير العمل كميل أبو سليمان أننا "نريد موازنة جريئة ومتوازنة وواقعية ولا يجب طلب التضحيات من فريق واحد، فالامور يجب ان تعالج بسلة متكاملة بين كل شرائح المجتمع وعدم التصويب على المصارف لأنها الدائنة ونحن المدينون، والدائن لديه صدقية اكثر من المديون المفلس".
وأضاف ابو سليمان في حديث صحافي، أنه "علينا البدء بالاصلاح من أنفسنا، وضبط وضعنا ضمن مبادئ المحاسبة، والعبرة بالتنفيذ، مؤكدا ان لدى "القوات" ملاحظات واقتراحات سنقدّمها في وقتها عند البدء في المناقشة التقنية لكل بنود الموازنة"
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