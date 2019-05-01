فرنجية: لا اقتصاد صحي من دون إرادة وطنية عادلة وجامعة

اشار رئيس ​تيار المردة​ النائب السابق ​سليمان فرنجية​ في تصريح له بمناسبة ​عيد العمال​، الى انه "لا عامل من دون عمل، ولا عمل من دون ​اقتصاد​ صحي، ولا اقتصاد صحي من دون إرادة وطنية عادلة وجامعة".

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