شهدت بورصة الطاقة الایرانیة في تعاملات يوم الثلاثاء، بيع 70 الف برميل من الخام الثقيل بسعر 60.68 دولار للبرميل.
وطرحت شركة النفط الوطنية الايرانية مليون برميل من الخام الثقيل في السوق الدولية ببورصة الطاقة الايرانية ظهر الثلاثاء، حيث هذا الطرح هو الثاني من نوعه للشركة.
وفي السياق، اوضح مندوب شركة النفط الوطنية في بورصة الطاقة اميرحسين تبيانيان أن "المبيعات توزعت على شحنتين بواقع 35 الف برميل لكل شحنة". وأكد أن الشركة تعتزم طرح مليون برميل مكثفات غاز في بورصة الطاقة في 7 أيار الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر بيع 70 الف برميل من الخام الثقیل الايراني عبر بورصة محلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.