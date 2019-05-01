بيع 70 الف برميل من الخام الثقیل الايراني عبر بورصة محلية

شهدت بورصة الطاقة الایرانیة في تعاملات يوم الثلاثاء، بيع 70 الف برميل من الخام الثقيل بسعر 60.68 ​دولار​ للبرميل.

وطرحت شركة ​النفط​ الوطنية الايرانية مليون برميل من الخام الثقيل في السوق الدولية ببورصة الطاقة الايرانية ظهر الثلاثاء، حيث هذا الطرح هو الثاني من نوعه للشركة.

وفي السياق، اوضح مندوب شركة النفط الوطنية في بورصة الطاقة اميرحسين تبيانيان أن "المبيعات توزعت على شحنتين بواقع 35 الف برميل لكل شحنة". وأكد أن الشركة تعتزم طرح مليون برميل مكثفات غاز في بورصة الطاقة في ​7 أيار​ الجاري.