طالبان تعلن عن جولة محادثات جديدة مع واشنطن في قطر الأربعاء

اعلن المتحدث باسم ​حركة طالبان​ ذبيح الله مجاهد انطلاق جولة جديدة من محادثات السلام بين طالبان و​الولايات المتحدة​ الاربعاء في قطر، في إطار المساعي لإنهاء أطول حرب تنخرط فيها الولايات المتحدة.

ولفت المتحدث باسم طالبان لوكالة "فرانس برس" الى إن "الجولة السادسة من المحادثات بين الإمارة الإسلامية (طالبان) والولايات المتحدة ستنطلق في ​الدوحة​ اليوم".

ولم يصدر بعد أي تعليق عن ​السفارة الأميركية​ في ​كابول​ لكن ​وزارة الخارجية الأميركية​ أشارت في وقت سابق إلى أن مبعوثها الخاص إلى ​أفغانستان​ زلماي خليل زاد سيزور العاصمة القطرية هذا الشهر للقاء ممثلين عن طالبان.