القدس - بواسطة محمد عز العرب - رد نجم فريق ليفربول الإنجليزي، ساديو ماني، على التقارير التي ترددت في الآونة الأخيرة حول اهتمام فريق ريال مدريد الإسباني بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ومن جانبه، نفى ماني الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى ريال مدريد، مؤكدا أنه سعيد في ليفربول.
وبسؤاله عن مفاوضات الريال خلال المؤتمر الصحفي لمباراة برشلونة، أجاب ماني "أعتقد أنتم الصحفيون من تكتبون هذه الشائعات. أقرأها مع أصدقائي".
وأضاف السنغالي "أنا أحترم الدوري الإسباني. إنه دوري مميز ويضم لاعبين رائعين، لكن البريمييرليغ رائع أيضًا، والجميع يرغب باللعب فيه.. أنا لدي هذه الفرصة مع ليفربول وهذا رائع".
ويستعد ليفربول لمواجهة برشلونة اليوم، الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب "كامب نو" بإسبانيا.
وقدم ماني مستويات استثنائية منذ بداية الموسم، لا سيما في المواجهات الحاسمة بالبريمييرليغ بعد مرور 36 جولة، إذ سجل 20 هدفًا ويحتل وصافة قائمة الهدافين خلف المصري محمد صلاح.
كانت هذه تفاصيل خبر ماني يرد على اهتمام ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.