ماني يرد على اهتمام ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رد نجم فريق ليفربول الإنجليزي، ساديو ماني، على التقارير التي ترددت في الآونة الأخيرة حول اهتمام فريق ريال مدريد الإسباني بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن جانبه، نفى ماني الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى ريال مدريد، مؤكدا أنه سعيد في ليفربول.

وبسؤاله عن مفاوضات الريال خلال المؤتمر الصحفي لمباراة برشلونة، أجاب ماني "أعتقد أنتم الصحفيون من تكتبون هذه الشائعات. أقرأها مع أصدقائي".

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وأضاف السنغالي "أنا أحترم الدوري الإسباني. إنه دوري مميز ويضم لاعبين رائعين، لكن البريمييرليغ رائع أيضًا، والجميع يرغب باللعب فيه.. أنا لدي هذه الفرصة مع ليفربول وهذا رائع".

ويستعد ليفربول لمواجهة برشلونة اليوم، الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب "كامب نو" بإسبانيا.

وقدم ماني مستويات استثنائية منذ بداية الموسم، لا سيما في المواجهات الحاسمة بالبريمييرليغ بعد مرور 36 جولة، إذ سجل 20 هدفًا ويحتل وصافة قائمة الهدافين خلف المصري محمد صلاح.