ماذا قال مدرب ليفربول عن ميسي؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نقلت تقارير صحفية عن مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، قوله إن رغبة نجم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا من جديد، تعتبر تهديدا لفريقه، لكنه أكد أيضًا أن لاعبيه سيقاتلون من أجل التأهل للنهائي.

وسيواجه ليفربول في وقت لاحق من مساء اليوم، الأربعاء، نظيره برشلونة على ملعب الأخير "كامب نو" ضمن مرحلة ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكر المدرب الألماني أثناء المؤتمر الصحفي عشية اللقاء بكلمات ميسي مع بداية الموسم، والتي أكد خلالها أن هدفه الأكبر هو الفوز بالكأس ذات الأذنين.

وأضاف كلوب "ميسي قال إنه يريد استعادة هذه الكأس، وأعتقد أن هذا تهديد كبير، ولكن نحن أيضا نريد التأهل للنهائي. سيكون أمرا طيبا للغاية إذا حققنا هذا".

وشدد كلوب على ضرورة عدم انشغال لاعبيه بمراقبة ميسي فقط، منوهًا "نعلم مدى صعوبة مواجهة برشلونة، بالنظر لإمكانيات لاعبيه الكبيرة. الأمر لا يتعلق دائمًا بميسي، ولكنه بكل تأكيد سيكون في الموعد".

وأكد كلوب "ميسي يظل أفضل لاعب في العالم، من بين اللاعبين الذين شاهدتهم، أستطيع القول إن ميسي رقم 1".

ونوه "دربت القليل من اللاعبين الجيدين، والدي كان يقول دائمًا أن بيليه هو أفضل لاعب، لكني كنت صغيرًا جدًا لمشاهدته".

وأوضح كلوب أنه سيعاين حالة المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، اليوم الأربعاء، لكن المدرب الألماني بدا واثقًا من إمكانية مشاركته.

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وتابع "إذا ركزنا فقط على رقابة ميسي، سيكون هناك 10 لاعبين من المستوى الأول بإمكانهم صناعة الفارق".

وحول مواجهة الذهاب على ملعب الكامب نو، أقر مدرب الريدز بأنه كلما "زادت قوة المنافس، وأهمية البطولة، زاد تركيز لاعبي برشلونة".

وأضاف "لسنا في نزهة بلاس فيغاس، لدينا حظوظ في التأهل، ويجب علينا الإيمان بفرصتنا، لأن المباراة لم تُلعب بعد".

كما أكد المدرب الألماني أن لاعبيه لا يشغلون فكرهم حاليا بالصراع المحتدم على لقب البريمييرليغ مع مانشستر سيتي.

وقال "دوري الأبطال بطولة كبيرة جدًا، وعندما نعود لديارنا، سنلعب أمام نيوكاسل. في الوقت الحالي، يجب علينا التفكير فقط في التشامبيونزليغ فقط".

وأثنى كلوب في ختام تصريحاته على البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب البارسا والذي تدرب تحت إمرته من قبل.

وأتم "نفتقد كوتينيو، ولكن الفريق واصل بدونه، والأمور تسير معنا بشكل طيب للغاية، عندما أبلغني برحيله لبرشلونة، أعتقدت أن الأمور ستسوء بالنسبة للفريق".