نحف: هدم محل تجاري في مدخل البلدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - داهمت جرافات الهدم تحت حماية قوات من الشرطة بلدة نحف في منطقة الشاغور، وأقدمت على هدم محل تجاري في مدخل البلدة، صباح اليوم الأربعاء.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن عملية الهدم تمت بحجة البناء بدون تراخيص.

ووصل إلى المكان عدد من المواطنين، الذين أعربوا عن استنكارهم وغضبهم العارمين في ظل سياسة الهدم والتضييق الممنهجة على البلدات العربية.

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وشهدت بلدة نحف في الآونة الأخيرة، حراكا شعبيا من أجل الدفاع عن الأرض والمسكن، في أعقاب إصدار أوامر هدم ضد محلات تجارية ومنازل.

وتواصل السلطات الإسرائيلية هدم المنازل في البلدات العربية بذريعة عدم الترخيص، وهي ذاتها التي تضع العراقيل أمام ذلك، في حين تلاحق المزارعين وأراضيهم، وتواصل سياسة هدم المنازل ومصادرة الأراضي والتشريد بكثافة وخصوصا في منطقة النقب، جنوبي البلاد.

يشار إلى أن السلطات هدمت منازل، وأرغمت كذلك بعض أصحاب المنازل على هدمها بأيديهم، تحت وطأة التهديد بفرض غرامات باهظة وتكاليف الهدم ما لم يهدموا منازلهم بأنفسهم، في اللد والرملة وقلنسوة والطيرة ووادي عارة والعراقيب وأبو قويدر وأم الحيران وطمرة ودير الأسد وسخنين والبعنة وطرعان ووادي النعم ورهط والكعبية وغيرها.