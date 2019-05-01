انت الان تتابع تفاصيل خبر حزب بوتفليقة يختار أميناً عاماً جديداً له.. تعرّف عليه والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 1 مايو 2019 08:59 صباحاً - انتُخب النائب البرلماني ورجل الأعمال محمد جميعي، أميناً عاماً لحزب الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، خلفاً لجمال ولد عباس الذي استقال بشكل مفاجئ قبل أشهر، وفق مصادر بالحزب.

جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر، أمس الثلاثاء، وهو الثاني من نوعه خلال أسبوع.

وذكر مصدر من داخل اللجنة المركزية (لم يذكر اسمه) للحزب أنّ "جميعي" حصل على 222 صوتاً من أصل 418 شاركوا في انتخاب الأمين العام، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وتنافس على منصب الأمين العام كلٌّ من جميعي، وجمال بن حمودة، والسعيد بوحجة، ومصطفى معزوزي، وجميعهم قياديون بالحزب.

هذا وقد حل بن حمودة ثانياً خلف جميعي بـ126 صوتاً، وبوحجة الرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية للبرلمان) ثالثاً بـ35 صوتاً، ومعزوزي رابعاً بـ18 صوتاً، في حين امتنع بعض المشاركين عن التصويت، وفق المصدر نفسه.

ويبلغ عدد أعضاء اللجنة المركزية 462 عضواً (بعضهم لم يحضر الاجتماع)، وفقاً للقانون الأساسي للحزب المصادق عليه في المؤتمر العاشر المنعقد سنة 2014.

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ويشهد الحزب حالة من عدم الاستقرار منذ نوفمبر الماضي، عقب الإعلان المفاجئ عن استقالة ولد عباس، وتعيين رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، على رأس هيئة مؤقتة لتسيير الحزب.

وجرى الاجتماع الأول للحزب قبل أسبوع، وانتهى دون انتخاب أمين عام جديد خلفاً لـ"جمال ولد عباس".

من هو جميعي؟

وجميعي من مواليد 1969 بمحافظة تبسة أقصى شرق البلاد، وتخرج في المعهد العالي للتجارة، وحصل على شهادات جامعية في الاقتصاد، كما أنه رجل أعمال ومالك عدد من الشركات.

وانتخب نائباً برلمانياً مستقلاً لولايتين متتاليتين (2002-2007) (2007-2012)، عن محافظة تبسة، فيما شغل أيضاً منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني عدة مرات.

وكان جميعي مديراً للحملة الانتخابية لبوتفليقة سنوات 2004، 2009، 2014 بمحافظة تبسة وعدد من محافظات الشرق الجزائري.

وتشهد الجزائر حراكاً أطاح بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لكن المظاهرات لم تتوقف إذ لا تزال تطالب برحيل كل رموز نظامه وعدم إشرافهم على المرحلة الانتقالية.