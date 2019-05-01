انت الان تتابع تفاصيل خبر بسبب فنزويلا..ترامب يهدد كوبا بـ "حصار كامل وشامل" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 1 مايو 2019 08:59 صباحاً - دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، كوبا إلى التوقّف عن دعم حليفتها فنزويلا للتصدي للمحاولة الانقلابية، مهدداً إياها بفرض حصار "كامل وشامل"، إضافة إلى "عقوبات على أعلى مستوى".

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر": "إذا لم توقف القوات المسلّحة والمليشيات الكوبية فوراً العمليات العسكرية، وتلك التي تسبّب موتاً وتدمّر دستور فنزويلا، فسيتمّ فرض حصار كامل وشامل، إلى جانب عقوبات على أعلى مستوى، على جزيرة كوبا"، مضيفاً: "آمل أن يعود كلّ الجنود الكوبيين بسرعة وسلام إلى جزيرتهم".

إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية في البيرو، أمس الثلاثاء، أنّ مجموعة ليما التي تضمّ غالبية دول أمريكا اللاتينية ستعقد اجتماعاً طارئاً في عاصمة البيرو، الجمعة، لمناقشة الأزمة في فنزويلا.

وأعلنت الحكومة الفنزويلية، مساء أمس، أن مجموعة صغيرة من العسكريين مرتبطة بالمعارضة تحاول تنفيذ انقلاب، مؤكدة أن "الجهود متواصلة لإحباط هذه المحاولة".

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وقال وزير الاتصال والإعلام الفنزويلي، في حسابه على "تويتر"، إن حكومة البلاد "تعمل على إحباط محاولة انقلاب صغيرة نفذها خونة عسكريون يعملون لحساب المعارضة".

جاء تصريحه بعد دعوة زعيم المعارضة، خوان غوايدو، لـ "انتفاضة عسكرية" للإطاحة بنظام مادورو، حسبما أفادت "أسوشييتد برس".

وظهر غوايدو في مقطع مصور محاطاً بجنود مدججين بالسلاح، وإلى جانبه القيادي الكبير بالمعارضة، ليوبولدو لوبيز، عند قاعدة كاراكاس الجوية، موضحاً أن "الجنود نزلوا إلى الشوارع لحماية دستور فنزويلا".

بدوره قال لوبيز، في أول ظهور علني له منذ احتجازه عام 2014 لقيادته احتجاجات مناهضة للحكومة، إن الجيش هو من أطلق سراحه، داعياً جميع الفنزويليين، مدنيين وعسكريين، للنزول إلى الشوارع والتظاهر ضد مادورو.