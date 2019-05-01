شكرا لقرائتكم خبر عن نقاش سعودي ألماني لسياسات طهران المهدِّدة لاستقرار المنطقة والان مع التفاصيل

ناقشت حلقة سعودية ألمانية سياسات طهران المهددة لإستقرار المنطقة العربية والعالم، من خلال دعمها للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة .

وبحسب صحيفة عكاظ السعودية، فقد نظم مركز الدراسات الأوروبية بمعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية أمس (الثلاثاء) حلقة نقاش بعنوان «العلاقات السعودية - الألمانية، والقضايا الإقليمية والدولية».

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وكان المتحدث الرئيسي في الحلقة عضو البرلمان الألماني المتحدث الرئيسي لحزب الحكومة في البرلمان الألماني البوند ستاغ، بينما شارك في الحلقة فريق بحثي ألماني من مؤسسة فردريش آيبرت الألمانية، وأعضاء من السفارة الألمانية بالرياض.

وتناولت الحلقة بالعرض والتحليل القضايا الإقليمية والدولية ذات الأهمية لكل من المملكة وألمانيا، مثل السياسات الإيرانية المهددة للاستقرار في المنطقة، والأزمة اليمنية، وآفاق الوصول إلى تسوية سلمية للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي.

وعرضت الحلقة الفرص التي تتيحها رؤية 2030 لتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي بين المملكة وألمانيا.