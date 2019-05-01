شكرا لقرائتكم خبر عن بن بريك : التصنيف الأميركي لتنظيم الإخوان خطوة فعلية لمكافحة الإرهاب والان مع التفاصيل

علق نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، على توجه الولايات المتحدة الأميركية لتصنيف تنظيم الإخوان جماعة إرهابية .

وقال بن بريك في تغريدة على تويتر، "إذا تم فعلا تصنيف أمريكا لتنظيم الإخونج كجماعة إرهابية فستكون أول خطوة فعلية لمكافحة الإرهاب من أصله وجذوره وليس من فروعه" .

وأضاف "فتنظيم القاعدة أو داعش فروع ومهما حاربت الفروع سيظل الأصل ينتج، أسامة بن لادن والظواهري أو البغدادي وغيرهم من القيادات الإرهابية جميعا هم نتاج جماعة الإخونج".

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وتعمل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا أجنبيا، في وقت يعتبر المراقبون أن هذه الخطوة نتيجة طبيعية للمناخ الإقليمي والدولي المعادي للتيارات المتشددة، وفي ظل توجه إلى مقاومة أشمل للإرهاب تقوم على اجتثاث منابعه الفكرية والروحية والتنظيمية.

ومن شأن الحظر الأميركي للجماعة أن يتجاوز إخوان مصر ليشمل تفرعات التنظيم الدولي في مختلف القارات وتفكيك شبكاته خاصة في أوروبا. كما يوجه رسائل قوية للدول الداعمة لهذه التنظيمات، وخاصة قطر وتركيا.

وقال البيت الأبيض الثلاثاء إن الإدارة تعمل على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا أجنبيا، وهو ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات على أقدم جماعة سياسية إسلامية في مصر.

وأعلنت سارة ساندرز المسؤولة الإعلامية بالبيت الأبيض في رسالة بالبريد الإلكتروني أن “الرئيس تشاور مع فريقه للأمن القومي وزعماء بالمنطقة يشاركونه القلق، وهذا التصنيف يأخذ طريقه عبر الإجراءات الداخلية”.