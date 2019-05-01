شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تطالب مشغلي الخدمات الجوية الأمريكيين بمغادرة فنزويلا والان مع التفاصيل
طلبت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية من مشغلي الخدمات الجوية الأمريكيين، مغادرة فنزويلا في غضون 48 ساعة، وفقا لموقع 24.
ومنعت الإدارة شركات الطيران الأمريكية، ومشغلي الطائرات التجارية من التحليق على ارتفاع أقل من 26 ألف قدم فوق المجال الجوي الفنزويلي حتى إشعار آخر، حسب ما أفادت به وكالة "بلومبرغ" للأنباء.
وأضافت، أن سبب القرار الاضطراب السياسي والتوتر المتزايد في البلاد.
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