شكرا لقرائتكم خبر عن إمبراطور اليابان الجديد يعتلي العرش ويتعهد بالعمل كرمز للشعب والان مع التفاصيل

اعتلى إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو العرش في احتفال رسمي أقيم الأربعاء غداة تخلّي والده عن العرش.

وأصبح ناروهيتو رسميا الإمبراطور الـ126 لليابان ابتداء من منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء، لكنّه خلال الاحتفال القصير الذي استمرّ ستّ دقائق فقط تسلّم الشارات الإمبراطورية المقدّسة التي تضفي الطابع الرسمي على مكانته كإمبراطور، وهي سيف ومرآة وجوهرة، وفقا للعين الإخبارية.

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وكان الإمبراطور الجديد وصل إلى القصر الإمبراطوري في طوكيو على متن سيارة سوداء، ملوحا بيده للحشد الصغير من المواطنين الذين تجمّعوا لتحيّته على طول الطريق.

وفي أول خطاب له بعد جلوسه على العرش تعهّد الإمبراطور الجديد بالوقوف دوماً "إلى جانب الشعب".

وقال ناروهيتو وهو يبتسم "وأنا أتولى العرش.. أتعهد بأن أفكر دائما في الشعب وأتقرب منه وأن أفي بواجباتي كرمز للدولة اليابانية ووحدة الشعب الياباني وفقا للدستور".