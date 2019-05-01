شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام الدورة التدريبية للإحصائيين بمستشفيات حضرموت والان مع التفاصيل

بتمويل من منظمة الصحة العالمية، اختتمت الثلاثاء، الدورة التدريبية للإحصائيين من مدخلي البيانات في مستشفيات ساحل حضرموت.

وشهد الدكتور رياض حبور الجريري المدير العام لمكتب وزارة الصحة والسكان بساحل حضرموت ، حفل الاختتام بحضور مدراء المستشفيات.

وشارك في الدورة التدريبية عددًا من الإحصائيين من مستشفيات حضرموت الساحل وحضرموت الوادي والمهرة وسقطرة وشبوة.

وخلال حفل الاختتام، شدد الجريري على مدخلي البيانات بالعمل بجهد مضاعف وأكثر كفاءة من السابق لتوضيح التقارير الإحصائية كونها تبنى عليها التدخلات لتطوير الخدمات الصحية والرقي بها .

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وأكد الجريري، دعم السلطة المحلية بحضرموت على تنفيذ مثل هذه الدورات التي يكون لها فوائد كثيرة في عموم المحافظة.

وقدم الجريري الشكر والامتنان لمنظمة الصحة العالمية على تدخلاتها النوعية التي تقدمها كالخدمات التشغيلية للمستشفيات والدعم بالأجهزة الطبية والمستلزمات الدوائية ودعم للبرامج الصحية المختلفة .

من جانبه، أشار مدير مكتب منظمة الصحة العالمية محور حضرموت الدكتور علي جعول ، على أهمية هذه وأنها تأتي لرفع كفاءة الإحصائيين في المستشفيات المدعومة من المنظمة, موكداً أن منظمة الصحة العالمية مستمرة في تقديم خدماتها الصحية.

وأشار جعول إلى الجهود التي تبذلها قيادة الصحة بالمحافظة لتوفير كل السبل لاستمرارية الشراكة وتسهيل أعمال المنظمة.