شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: الحمدين يلجأ لبيع مجوهرات آل ثاني والان مع التفاصيل

بعدما بعثرت العصابة القطرية أموالها على دعم الإرهابيين وشراء الذمم والمواقف لتحسين صورتها الملوثة، سقطت أسرة آل ثاني الحاكمة في الدوحة في فخ الإفلاس، حيث اضطرت لعرض 400 قطعة من مجوهراتها الثمينة والنادرة للبيع.

وكشفت صحيفة "تاون أند كانترى"، عن اتجاه أسرة آل ثاني إلى دار كريستيز للمزادات، من أجل عرض مجموعة من المجوهرات الثمينة والنادرة للبيع، كان بعضها معروضا في متحف المتروبوليتان للفنون ومتحف فيكتوريا أند ألبرت.

وقال راهول كاداكيا مدير قسم المجوهرات الدولي في دار كريستيز للمزادات، إنها مجموعة ضخمة من المجوهرات لم نرها من قبل في صالة المزاد، مشيرا إلى أنها تتكون من 400 قطعة، من المقرر عرضها للبيع في دار "كريستيز" الشهيرة للمزادات بنيويورك في 19 يونيو المقبل، كجزء من بيع مجموعة بعنوان "عظمة الأمراء والمغول".

ووفق تقرير "تاون أند كانترى"، فإن عائلة آل ثاني تمتلك هذه المجموعة التاريخية القيمة من المجوهرات الهندية، المرصعة بالجواهر والأحجار الكريمة.

ووفق التقرير، تشمل أبرز القطع التي سيتم عرضها، قلادة باتيالا روبي "Patiala Ruby" التي صممتها "كارتييه" باريس في عام 1931، والتي يشار إليها أحيانًا على أنها أفخم قلادة صنعت من الياقوت على الإطلاق، وهي قلادة مرصعة بحوالي 200 قيراط من ماس غولكوندا النادر، وتعود أصلا لمجموعة مجوهرات سلالة نظام الملك -السلالة الحاكمة لدولة حيدر آباد، التي تقسمت الآن إلى تيلانجانا وكارناتاكا وماهاراشترا.

كما تشمل المجموعة زمرد مغولي منحوت، وواحدة من أحجار آركوت الشهيرة، والعديد من العمامات المرصعة بالجواهر، بما في ذلك واحدة يعود تصميمها لعام 1907، حيث تم تصنيعها من الريش الأبيض ومرصعة بـ 153 قيراط من الماس.

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وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بردود فعل متباينة من يهتمون بعالم المجوهرات، في وقت سابق من اليوم، عندما انتشر نبأ عرض دار المزادات لهذه المجموعة النادرة من المجوهرات.

ونشر معرض "إف دي" الشهير في نيويورك، المتخصص في القطع الأثرية النادرة، الذي يتحكم بشكل في الذوق العام للمجوهرات في شتى أنحاء العالم، البيان الصحفي الذي يعلن عرض المجموعة في صالة كريستيز مصحوبا برمز تعبيري لـ"رأس ينفجر". تكهن البعض بأن البيع كان قيد التنفيذ لبعض الوقت، وأن المعروضات الأخيرة في المتحف دليل على وجود استراتيجية طويلة الأجل.

قال أحد المصادر المطلعة - ضمن القائمين على عملية عرض قطعة "Devant de Corsage" لـ كارتييه- "كان لدي شعور بأن هذا الحدث سيتحقق. كل هذه المعارض في جميع أنحاء العالم بلورت أهمية القطع، وذلك قبل عرضها في الوقت الراهن".

وفضح لي سيجلسون، وهو من الجيل الثالث من صانعي المجوهرات الذين اشتروا وباعوا بعضا من أكثر المجوهرات التاريخية في العالم، عصابة آل ثاني، مؤكدا أن حمد بن خليفة كان مشتريًا بارزا ورائدًا للمجوهرات الهندية أو المستوحاة من الطراز الهندي أيضا".

واعترف بأن عرض مجوهرات آل ثاني للبيع لحاجتهم للأموال، قائلا "لقد جمع خلال عشر سنوات مجموعة رائعة من المجوهرات المهمة من العصور القديمة وحتى الحديثة، لقد عرض مجموعة المجوهرات الخاصة به في جميع أنحاء العالم، فربما كان يمهد حمد الثاني لإبراز مدى أهمية المجموعة قبل أن يعرضها للبيع، أو أنه في حاجة إلى رأس مال. وفي كلتا الحالتين، ووفقا للسعر المعروض، فإن إقتناء القطع المعروضة في هذه المجموعة تعد فرصة جيدة للمشترين للحصول على جواهر رائعة وذات شهرة واسعة".

وبعدما عانت الدوحة من جفاف بالسيولة المادية على مدار عامين من المقاطعة العربية، بسبب دعمها للإرهاب، لم يجد تميم أمامه سوى بيع ممتلكات أسرته لتوفير الأموال.

وعلى الرغم من واقع الأوضاع القطرية المتردي، يكابر القطريون في الاستمرار في مخطط توظيف المال السياسي لأغراض سياسية ومصلحية على حساب الأجيال القطرية التي ستعاني من ممارسات نظام رافض أن يعود للعقل والاحتكام لمنطق الرشد السياسي.