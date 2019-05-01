قرقاش: الدول العربية تدعم انتقالا منظما ومستقرا في السودان

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إنه من المشروع تماما بالنسبة للدول العربية أن تدعم عملية انتقال منظم ومستقر في السودان.

احتجاجات السودان تتصاعد بعد الخلاف بشأن السلطة المدنية



وأوضح في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن الانتقال يجب أن يعبر بعناية عن التطلعات الشعبية ويتوافق مع الاستقرار المؤسسي في البلاد.

وأضاف الدكتور أنور قرقاش، "لقد واجهنا فوضى شاملة في المنطقة ولا نريد المزيد منها".



والثلاثاء، شهد الشارع السوداني، حالة من التصعيد الاحتجاجي بعدد من أحياء العاصمة الخرطوم، وذلك بعد تباعد مواقف المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير بشأن انتقال السلطة للمدنيين.

جاءت المظاهرات رغم تأكيدات المجلس العسكري المستمرة وحرصه على استمرار الحوار وعدم نيته فض الاعتصام أمام قيادة الجيش بالقوة.

Advertisements

وكان المشهد الأبرز في مظاهرات الثلاثاء هو وصول موكب احتجاجي من إقليم دارفور غربي البلاد على متن عشرات السيارات والانضمام إلى اعتصام "قيادة الجيش"، رافعين مطالب الحراك الثوري ومشددين على أهمية القصاص لضحايا المظاهرات والحرب.

ومن جانبه، انتقد نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"، سلوك المحتجين المتمثل في إغلاق الطرق والجسور وخط السكة الحديد.



وقال حميدتي، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن المجلس لن يسمح بالفوضى بعد اليوم، لافتاً إلى أن التفاوض مع قوى الاحتجاجات سيستمر وأنهم لا ينوون فض الاعتصام.

وأوضح نائب رئيس المجلس العسكري السوداني أن وفد الحرية والتغيير لم تتسم مواقفه وتصريحاته بالصدق، وأنهم وافقوا على مبدأ مشاركة المدنيين في المجلس السيادي، إلا أن وفد الحرية والتغيير قفز لمطالب غير متفق عليها.





في المقابل، اتهم متحدث باسم قوى إعلان الحرية والتغيير خالد عمر يوسف، المجلس العسكري الانتقالي بعدم الجدية في نقل السلطة إلى المدنيين وأنه يلعب على عامل الوقت.

وقال عمر خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن المجلس العسكري أمامه فرصة لإخراج البلاد من أزمتها بالاستجابة لمطالب الشارع، وإن الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة بالعاصمة الخرطوم سيتواصل في انتظار تحقيق المطالب، وعلى رأسها نقل السلطة إلى حكومة مدنية ومحاكمة رموز النظام السابق.