انت الان تتابع بسبب جرائم الحرب.. سلفا كير يلجأ لجماعة ضغط أمريكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

دفعت جنوب السودان 3.7 مليون دولار خلال عامين للحيلولة دون تشكيل محكمة لجرائم الحرب وفتح قناة اتصال بين سلفا كير وترامب لإقناعه بالعدول عن العقوبات الحالية

لا يزال البلد المنضم إلى الأسرة الدولية حديثا في عام 2011 بعد انفصاله عن جمهورية السودان، يعاني من ويلات الحرب الأهلية التي لا تخمد حتى تشتعل مجددًا، ولا توقع معاهدات السلام بين الأطراف المتنازعة فيها حتى يتم خرقها، وأورد تقرير نشرته شبكة رويترز الإخبارية، أن حكومة جنوب السودان تسعى من خلال جماعة ضغط يديرها دبلوماسيون سابقون في الولايات المتحدة، لمنع تشكيل محاكم جرائم الحرب، التي نصّ آخر اتفاق سلام تم توقيعه في عام 2018 بين الحكومة برئاسة سيلفا كير والمتمردين الذين يقودهم نائبه السابق ريك مشار، على إنشائها.

وذكر التقرير أن وثيقة نشرها موقع وزارة العدل الأمريكية، أفادت بتعاقد حكومة جنوب السودان مع جماعة ضغط أمريكية، للحيلولة دون تشكيل محكمة لجرائم الحرب، يأتي ذلك في خطوة وصفها حقوقيون بأنها قد تضعف موقف الضحايا الساعين للقصاص. وبموجب العقد المذكور، والذي تم توقيعه في 2 أبريل الماضي، تم الاتفاق على دفع جنوب

وذكر التقرير أن وثيقة نشرها موقع وزارة العدل الأمريكية، أفادت بتعاقد حكومة جنوب السودان مع جماعة ضغط أمريكية، للحيلولة دون تشكيل محكمة لجرائم الحرب، يأتي ذلك في خطوة وصفها حقوقيون بأنها قد تضعف موقف الضحايا الساعين للقصاص.

وبموجب العقد المذكور، والذي تم توقيعه في 2 أبريل الماضي، تم الاتفاق على دفع جنوب السودان 3.7 مليون دولار خلال عامين، لمؤسسة جينفول سوليوشنز ومقرها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأشارت الوثيقة كذلك باشتمال العقد، إلى عدة أمور من بينها فتح قناة اتصال بين الرئيس سلفا كير، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فضلا عن إقناع إدارة الأخير بالعدول عن العقوبات الحالية، ومنع أي عقوبات أخرى محتملة.

وذكرت رويترز، كذلك أن العقد أشار في نقطة رئيسية أخرى إلى موافقة "جينفول سوليوشنز" على تقديم خدمات استشارية لتأجيل إنشاء المحكمة المختلطة ومنعه في نهاية الأمر.

ويعد إنشاء محكمة مختلطة أحد أهم المسائل التي نصت عليها كل اتفاقات السلام، وقد ذكر اتفاق عام 2015 في مادته الأولى من الفصل الخامس، على إنشاء ثلاث مؤسسات جديدة لمساعدة البلاد على تحقيق العدالة، وهي لجنة الحقيقة والمصالحة، ولجنة التعويضات، فضلا عن المحكمة المختلطة.

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وبموجب اتفاق السلام الأخير في أديس أبابا، فقد وعدت حكومة جنوب السودان في سبتمبر الماضي بإنشاء ما يسمى بمحكمة مختلطة تضم قضاة من جنوب السودان ومن دول إفريقية أخرى.

وذكرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، أن الولايات المتحدة قدّمت 4.5 مليون دولار من خلال الاتحاد الإفريقي، لإنشاء المحكمة المختلطة، حسبما أكّد للمجلة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الذي نوّه بدوره إلى أن المشروع مازال مستمرا.

ووفقا للمجلة الأمريكية فإن العقد المبرم بين حكومة سلفا كير ومجموعة الضغط، يوفر لحكومة جنوب السودان تقويض اتفاق السلام الذي ألزمت نفسها به، وتابعت المجلة بأن بعض الدبلوماسيين الحاليين والسابقين مستاؤون من تورط مجموعة من الدبلوماسيين السابقين في أخذ أموال من نظام سلفا كير المتهم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان خلال السنوات الخمس الماضية.

وذكرت المجلة إن "جينفول سوليوشنز" يديرها مايكل رانيبرجر، وهو دبلوماسي أمريكي سابق شغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى كينيا في الفترة بين عامي 2006 و 2011، وسهيل نازاري وهو مختص بجماعات الضغط، ومؤخرا تم تعيين كونستانس بيري نيومان وهو مسؤول رفيع سابق في وزارة الخارجية الأمريكية إبان إدارة بوش كمستشار للمشروع، طبقا لما أوردته ملفات وزارة العدل الأمريكية.

جدير بالذكر أن الصراع المستمر في البلد الوليد، كان قد بدأ بعد عامين من الانفصال، حيث اندلع القتال في عام 2013 بعيد اتهام سيلفا كير لنائبه آنذاك، ريك مشار بالتخطيط لانقلاب عليه.

وخلفت الحرب بين الزعيمين مئات الآلاف من القتلى ونحو أربعة ملايين لاجئ، بعدما تحولت إلى حرب بين المجموعات الإثنية التي ينتمون إليها، الدينكا خلف سيلفا كير، والنوير خلف ماشار، كما شهدت مذابح عرقية وحالات اغتصاب، وتجنيد للأطفال، فضلا عن انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.

تم توقيع العديد من اتفاقات السلام لإنهاء الصراع الدائر منذ عام 2013، بيد أنها لم تصمد كثيرا، وما زال الاتفاق الأخير الذي وقع في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في 12 سبتمبر الماضي ساريًا، ومن المفترض تشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الطرفان، بحلول يوم12 مايو المقبل.

لكن مشار قال لرويترز في وقت سابق من الشهر الجاري إنه لن يتم الوفاء بالموعد النهائي نظرا لعدم استيفاء شروط مسبقة.