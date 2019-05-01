الان تتابع مسؤول إماراتي على تويتر: الدول العربية تدعم انتقالاً منظمًا ومستقرًا بالسودان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ابوظبي- الخليج 365: قال مسؤول إماراتي في حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر: اليوم الأربعاء إن الدول العربية تدعم انتقالا منظما ومستقرا في السودان. وقال أن الانتقال في السودان يجب أن يوزان ما بين طموحات الناس واستقرار المؤسسات.

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