غوايدو يدعو لمواصلة التظاهرات الأربعاء

اسماء السيد - كراكاس: دعا زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو في رسالة مصوّرة بثت الثلاثاء أنصاره إلى مواصلة التظاهر ضدّ الرئيس نيكولاس مادورو الأربعاء، وذلك غداة إعلان جنود ولاءهم له واندلاع اشتباكات بين قوات الأمن وبعض من مؤيّديه.

وقال غوايدو في شريط فيديو بثّ عبر وسائل التواصل الاجتماعي "أدعو القوّات المسلّحة إلى مواصلة التقدّم في +عملية الحرية+. غداً، في الأول من مايو، سنواصل (...) في كل فنزويلا، سنكون في الشارع".

وكان غوايدو أعلن في وقت سابق الثلاثاء تلقّيه دعم مجموعة "جنود شجعان" للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو، فيما توعدت الحكومة بإحباط ما وصفته بالمحاولة الانقلابية.

وجُرح 69 شخصاً على الأقل، بينهم اثنان بالرصاص، في المواجهات التي وقعت الثلاثاء في كراكاس خلال تظاهرات داعمة للمجموعة العسكرية المنشقة التي أعلنت تأييدها لغوايدو، بحسب ما أعلنت الأجهزة الطبية المحلية.

مادورو كان مستعداً للرحيل إلى كوبا

إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنّه كان من المقرّر أن يغادر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الثلاثاء بلاده إلى كوبا للعيش فيها منفياً، لكنّ روسيا أثنته عن ذلك.

وقال بومبيو لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية "كانت طائرته على المدرج وكان جاهزا للمغادرة هذا الصباح بحسب ما علمنا، لكنّ الروس أشاروا عليه بضرورة البقاء".

وأكّد بومبيو أن مادورو "كان في طريقه إلى هافانا".

ولدى سؤاله عمّا إذا كانت لديه رسالة يوجّهها للزعيم اليساري اكتفى بومبيو بالقول "أقلع بالطائرة".

ولم يكشف بومبيو، المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية، مصدر معلوماته، لكنّه قال إنّ الولايات المتحدة تتحادث مع "العشرات والعشرات من الأشخاص على الأرض"، كما تطّلع على مصادر المعلومات المتاحة.

ولفت الوزير الأميركي إلى أنّ الولايات المتحدة أجرت "العديد والعديد من المحادثات وكلّ المؤشرات كانت تدلّ على أنّ طائرة مادورو كانت جاثمة على أرض المدرج، وكان يستعدّ للرحيل".

وقالت الولايات المتحدة في وقت سابق إنّها كانت على علم بأنّ ثلاثة قادة فنزويليين بينهم وزير الدفاع كانوا قد قرّروا إطاحة مادورو وإعلان الولاء لخوان غوايدو، زعيم المعارضة الذي اعترفت به الولايات المتحدة وغالبية دول أميركا اللاتينية والدول الأوروبية رئيساً انتقالياً.

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اجتماع طارئ لمجموعة ليما

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية في البيرو الثلاثاء أنّ مجموعة ليما التي تضمّ غالبية دول أميركا اللاتينية ستعقد اجتماعاً طارئاً في عاصمة البيرو الجمعة لمناقشة الأزمة في فنزويلا.

وتأتي هذه الخطوة إثر إعلان عسكريين فنزويليين تمرّدهم على الرئيس نيكولاس مادورو ودعمهم لزعيم المعارضة خوان غوايدو في ما اعتبرته الحكومة "محاولة انقلابية".

ترمب يهدد كوبا

من جانبه، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب كوبا إلى التوقّف عن دعم حليفتها الاشتراكية فنزويلا تحت طائلة فرض حصار "كامل وشامل" عليها، إضافة إلى "عقوبات على أعلى مستوى".

وقال ترمب في تغريدة على تويتر "إذا لم توقف القوات المسلّحة والميليشيات الكوبية فوراً العمليات العسكرية وتلك التي تسبّب موتاً وتدمّر دستور فنزويلا، فسيتمّ فرض حصار كامل وشامل، إلى جانب عقوبات على أعلى مستوى، على جزيرة كوبا".

وأضاف "آمل أن يعود كلّ الجنود الكوبيين بسرعة وسلام إلى جزيرتهم".

جنود يطلبون اللجوء

أعلن مسؤول في الرئاسة البرازيلية أنّ جنوداً فنزويليين طلبوا اللجوء إلى سفارة البرازيل في كراكاس، وذلك إثر إعلان عسكريين فنزويليين تمرّدهم على الرئيس نيكولاس مادورو ودعمهم لزعيم المعارضة خوان غوايدو.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس طالباً عدم نشر اسمه "لقد تلقّينا عدداً من طلبات اللجوء من عسكريين، ولكن لا يسعنا أن نعلن عن عددهم أو رتبهم العسكرية".

وبحسب وسائل إعلام برازيلية، فإنّ عدد الذين طلبوا اللجوء إلى السفارة هو 25 عسكرياً.