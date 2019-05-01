قيومجيان: تبقى العدالة الاجتماعية بأساس سياسة القوات الاقتصادية-الاجتماعية

اشار وزير الشؤون الاجتماعية ​ريشار قيومجيان​ الى انه "بعيدا عن أي نقاش آيديولوجي حول المفاهيم الاقتصادية سواء أكانت اشتراكية أو رأسمالية، تبقى العدالة الاجتماعية بأساس ​سياسة​ ​القوات اللبنانية​ الاقتصادية-الاجتماعية التي تضمن حقوق العمال والمساعدات البديهية كالطبابة وتعويض نهاية الخدمة".

اضاف قيومجيان قائلا في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "تحية الى العامل اللبناني في ⁧عيد العمال".