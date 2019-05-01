قيومجيان: تبقى العدالة الاجتماعية بأساس سياسة القوات الاقتصادية-الاجتماعية

اشار وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان الى انه "بعيدا عن أي نقاش آيديولوجي حول المفاهيم الاقتصادية سواء أكانت اشتراكية أو رأسمالية، تبقى العدالة الاجتماعية بأساس سياسة القوات اللبنانية الاقتصادية-الاجتماعية التي تضمن حقوق العمال والمساعدات البديهية كالطبابة وتعويض نهاية الخدمة".
اضاف قيومجيان قائلا في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "تحية الى العامل اللبناني في عيد العمال".
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