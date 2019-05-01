الجمهورية: عون طلب من الوزراء الإسراع في إقرار الموازنة حتى لو حصل تباين في الآراء

في وقائع الجلسة ​مجلس الوزراء​ في ​قصر بعبدا​ أمس، علمت صحيفة الجمهورية، أنّ رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ بادر في مستهلّها الى الطلب من الوزراء الإسراع في بت مشروع ​الموازنة​ والانتهاء من مناقشته حتى لو كان هناك تباين في الآراء، ووافقه رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ الرأي قائلاً: "أردناها موازنة تقشفية وعلينا المحافظة على هذا التوصيف، وتأمين الانفاق الاستثماري انطلاقاً ممّا استطعنا الحصول عليه من ​مؤتمر سيدر​ وهو 11,3 مليار دولار، ما سيحرّك القطاعات الإنتاجية، مؤكدا ان "إقرار الموازنة عامل إيجابي والإجراءات ستطاول كافة المستويات، ولا أحد في وارد تخفيض رواتب العسكريين والمتقاعدين، لكن هناك بعض الإجراءات ستشمل الجميع موظفين وعسكريين إذا أردنا الحفاظ على منعة ​الاقتصاد​، خصوصاً انّ ​المجتمع الدولي​ يتابع عملنا بدقة".

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